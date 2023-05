Siviglia-Real Madrid oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Liga 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Siviglia e Real Madrid, valevole per la trentasettesima giornata di Liga 2022/2023. Il Siviglia dopo una stagione travagliata lotta ancora per un posto nelle prossime coppe europee. Certamente la chance più grande resta quella della finale di Europa League contro la Roma, dove vincendo riuscirebbe a conqusitarsi la prossima edizione della Champions. In campionato serve invece recuperare qualche punto e posizione. Non facile, nonostante il Real Madrid questa sera non abbia molto per cui giocare a livello di obiettivi. La sfida è in programma oggi, sabato 27 maggio alle 19:00. Diretta sulla piattaforma Dazn.