Fiorentina-Pontedera oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Viareggio Cup 2022/2023

Fiorentina-Pontedera sarà visibile oggi in tv? Ecco il canale, l’orario e la diretta streaming del match valevole per gli ottavi di finale della Viareggio Cup 2022/2023. Una delle competizioni più importanti a livello giovanile sta entrando nel vivo, con la fase ad eliminazione diretta: a questo punto della manifestazione ogni passo falso può essere fatale. E’ un derby tutto toscano quello tra la squadra viola e quella granata, che consentirà alla vincitrice di garantirsi l’accesso ai quarti di finale della rassegna. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 15:00 di martedì 28 marzo, per il momento non è prevista una diretta televisiva.

LA DIRETTA SCRITTA

RISULTATI E CLASSIFICHE DEL TORNEO

IL REGOLAMENTO DEL TORNEO

IL CALENDARIO DEL TORNEO

L’ALBO D’ORO DEL TORNEO

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI DEL TORNEO