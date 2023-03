Regolamento ottavi di finale Viareggio Cup 2023: cosa succede in caso di pareggio?

La Viareggio Cup 2023 entra sempre più nel vivo. Archiviata la fase a gironi è il momento di tornare in campo con i primi match ad eliminazione diretta: le prime due classificate di ogni girone si sfidano per andare a caccia della qualificazione ai quarti e continuare il loro percorso verso la finale. Appuntamento alle ore 15 di martedì 28 marzo. Ma cosa succede in caso di pareggio? Se al termine dei 90 minuti la partita è ancora in equilibrio non verranno disputati i tempi supplementari, ma si andrà direttamente ai calci di rigore.