Calcio, Neymar: “L’operazione è andata bene, adesso penso al recupero”

Attraverso il suo profilo Instagram, Neymar ha rassicurato i fan dopo essersi operato al ginocchio sinistro in Brasile, a Belo Horizonte: “È andato tutto bene, grazie per i messaggi: ora mi concentro sul recupero“. Il brasiliano ha poi mandato un messaggio ai tifosi dell’Al-Hilal, che dovranno attendere un bel po’ prima di rivederlo in azione a causa della lesione del legamento crociato anteriore e anche del menisco rimediate in Nazionale: “Ciao a tutti i tifosi dell’Al-Hilal! Grazie per l’amore. Tutto è andato bene, tornerò con voi il prima possibile. Un bacio grande, restate con Dio e grazie per il sostegno“.