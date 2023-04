Fiorentina-Lech Poznan stasera in tv: canale, orario e streaming ritorno quarti Conference League 2022/2023

Alle 18:45 di oggi, giovedì 20 aprile, la Fiorentina sfiderà il Lech Poznan in casa nel ritorno dei quarti di finale di Conference League 2022/2023. L’obiettivo semifinale è ad un passo, dopo il 4-1 dell’andata. Turn over per Italiano che dovrebbe risparmiare i diffidati (Milenkovic e Igor su tutti) in questo confronto comunque da non sottovalutare e da vincere in ottica ranking. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport, in streaming sulle piattaforme Dazn e Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. La semifinale europea in casa viola manca dal 2015 e c’è voglia di regalarsi un altro obiettivo concreto per un trofeo.