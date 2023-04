Fiorentina-Lech Poznan, programma e telecronisti Sky e Dazn ritorno quarti Conference League

Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Fiorentina-Lech Poznan, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Conference League 2022/2023. I viola sono a un passo dalle semifinali e per raggiungerle dovranno difendere l’ottimo 1-4 conquistato in Polonia, senza però abbassare la guardia perché le insidie sono dietro l’angolo. Si parte alle ore 18.45 di giovedì 20 aprile, chi riuscirà a vincere al Franchi?

Fiorentina-Lech Poznan sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Paolo Ciarravano e Nando Orsi e su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Manuel Pasqual.