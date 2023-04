Regolamento Fiorentina-Lech Poznan: come funziona con i gol in trasferta

Il regolamento di Fiorentina-Lech Poznan, ecco come funziona con i gol segnati in trasferta nel ritorno dei quarti di finale di Conference League. Dallo scorso anno, come è noto, non esiste più la regola sui gol segnati fuori casa che valgono doppio in caso di parità al termine del doppio confronto, per questo motivo i viola forti dell’1-4 sarebbero eliminati solo in caso di sconfitta con almeno quattro gol di scarto, mentre una sconfitta con tre gol di scarto porterebbe il match ai supplementari, indipendentemente dal risultato di 0-3, 1-4, 2-5 eccetera. Con una sconfitta di due o un gol, con un pareggio o con una vittoria, toscani in semifinale.