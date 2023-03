Fiorentina-Lecce, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Fiorentina-Lecce, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. Partita molto importante quella del Franchi, dove i viola vogliono confermare di vivere un grande momento di forma, ma al contempo i giallorossi, in flessione, cercano di vincere per fare un balzo salvezza. Chi riuscirà ad avere la meglio? Si parte alle ore 15 di domenica 19 marzo.

Fiorentina-Lecce sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Andrea Calogero e Dario Marcolin.