Diffidati Fiorentina-Lecce, viola a rischio squalifica in vista dell’Inter

I diffidati di Fiorentina-Lecce, i viola a rischio squalifica in vista del prossimo impegno contro l’Inter. Due giocatori di Italiano sono sotto la lente del giudice sportivo e in caso di cartellino giallo contro i salentini saranno squalificati: si tratta di Amrabat e Bonaventura, che dovranno stare molto attenti a non rimediare un’ammonizione al Franchi per esserci poi contro i nerazzurri dopo la sosta.