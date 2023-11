Fiorentina-Juventus, Allegri in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Juventus, match valido per l’undicesima giornata di Serie A 2023/2024. Il tecnico bianconero risponderà alle domande dei cronisti in un ottimo momento per la sua squadra, reduce da zero gol subiti nelle ultime cinque e al secondo posto in classifica. Appuntamento fissato alle ore 11.30 di sabato 4 novembre, diretta tv e streaming su JTV disponibile nella piattaforma Dazn, diretta testuale su Sportface.

