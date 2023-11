Cosenza-Feralpisalò oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cosenza-Feralpisalò, match del San Vito Marulla valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I ragazzi guidati da Fabio Caserta, dopo il pareggio a reti bianche di La Spezia, vanno a caccia dei tre punti per restare a distanza di sicurezza dalla zona rossa. Il club ospite, invece, è ancora alla ricerca della prima vittoria sotto la guida del nuovo allenatore Marco Zaffaroni. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 4 novembre alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA