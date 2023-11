Cittadella-Brescia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cittadella-Brescia, match del Tombolato valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa di Edoardo Gorini, dopo la doppia sconfitta subita contro la Cremonese, sperano di tornare al successo davanti ai loro tifosi. Anche le Rondinelle di Daniele Gastaldello hanno assolutamente bisogno di vincere, altrimenti la posizione del tecnico diventerebbe sempre più delicata. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 4 novembre alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

