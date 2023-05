Fiorentina-Inter, programma e telecronisti Mediaset finale Coppa Italia 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Mediaset di Fiorentina-Inter, finale della Coppa Italia 2022/2023. All’Olimpico di Roma sale a mille l’attesa per l’atto conclusivo che assegnerà il primo titolo della stagione: la coppa nazionale è una questione per due, viola e nerazzurri, squadre in forma e che saranno attese, in seguito, da una finale europea a testa. Appuntamento alle ore 21 di mercoledì 24 maggio.

Fiorentina-Inter sarà visibile su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Roberto Cravero.