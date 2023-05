Regolamento Fiorentina-Inter: cosa succede in caso di pareggio finale Coppa Italia

Il regolamento di Fiorentina-Inter, ecco cosa succede in caso di pareggio nella finale di Coppa Italia 2022/2023. All’Olimpico di Roma in campo i viola e i nerazzurri per la loro prima finale delle due che giocheranno in questo finale di stagione infuocato. Ci si aspetta grande equilibrio visti anche i precedenti del campionato e così è importante capire cosa succede se al 90′ ci si trova in una situazione di parità. La risposta è semplice: come negli altri tornei di tale importanza, via libera ai due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità, verranno tirati i calci di rigore per decretare la squadra vincitrice.