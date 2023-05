Regolamento diffidati finale Coppa Italia Fiorentina-Inter: come funziona con la squalifica

Il regolamento dei diffidati di Fiorentina-Inter, finale della Coppa Italia 2022/2023: ecco come funziona con la squalifica in caso di ammonizione per i tanti giocatori in diffida o di espulsione nel corso del match dell’Olimpico. In molti, in particolare, si chiedono se la o le giornate di squalifica verranno scontate in campionato oppure nella prossima edizione della coppa nazionale.

La risposta è semplice: in Coppa Italia si scontano le squalifiche imposte dal giudice sportivo soltanto in Coppa Italia, a differenza di eventuali squalifiche a tempo per fatti più gravi. Pertanto, gli ammoniti già diffidati (che ricordiamo essere Amrabat, Dodò, Igor, Martinez Quarta da una parte, Brozovic, Correa, Dimarco, Gosens, Lukaku, Lautaro Martinez, Mkhitaryan e Onana dall’altra) o gli espulsi a Roma sconteranno la loro squalifica nel primo match della Coppa Italia del prossimo anno e non in campionato.