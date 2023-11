Fiorentina-Genk, Italiano oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

La Fiorentina, dopo la sconfitta subita in campionato contro il Milan, si prepara ad affrontare una nuova sfida contro il Genk nel match valevole per la fase a gironi di Conference League 2022/2023. La squadra toscana ha bisogno di vincere per provare a chiudere i conti in ottica qualificazione agli ottavi di finale, così da evitare i playoff. Il tecnico viola Vincenzo Italiano alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di mercoledì 29 novembre alle ore 14:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

