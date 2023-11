Staffetta femminile Oestersund 2023 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire la staffetta femminile 4×6 km di Oestersund 2023, gara valevole per la prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. L’Italia è una delle formazioni in lizza per centrare il podio. Tra le fila azzurre, infatti, ci saranno sia Dorothea Wierer sia Lisa Vittozzi, grandi protagoniste sulla neve svedese già nello scorso weekend. Entrambe, infatti, sono risultate decisive nel terzo posto della staffetta mista. La sappadina, inoltre, si è presa anche il lusso di trionfare nell’individuale sulla distanza dei 15 km. Le altre due componenti del team tricolore sono Rebecca Passler, già vista all’opera nella staffetta singola mista insieme a Lukas Hofer, e Samuela Comola. Entrambe, al pari di Wierer (17ª), hanno messo a referto dei buoni piazzamenti nell’individuale attestandosi rispettivamente in 20ª e 27ª piazza. Tante le squadre in lizza per un piazzamento importante, tra cui la Francia, la Norvegia, le padroni di casa della Svezia e la Germania.

La staffetta femminile di Oestersund 2023 è in programma per la giornata di oggi (mercoledì 29 novembre), con inizio fissato alle ore 15.20. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport HD (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la gara di Coppa del Mondo delle azzurre e di tutti gli altri quartetti, fornendo ai propri lettori news, aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principali protagoniste.