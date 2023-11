Brasile, finisce la relazione tra Neymar e Bruna Biancardi

Dopo l’infortunio subito in nazionale, Neymar e Bruna Biancardi, da cui Neymar ha avuto una figlia nei mesi scorsi, non stanno più insieme. La modella ha infatti ufficializzato la fine della loro storia con un post sui social: “È una questione particolare, ma visto che sono quotidianamente legata a notizie, voci e battute, comunico che non ho nessuna relazione con nessuno. Siamo i genitori di Mavie (figlia di cui è incinta da aprile ndr.) e questo è il motivo del nostro legame. Spero che smettiate di collegarmi alle frequenti notizie. Grazie mille”. La causa principale sarebbe il tradimento di Neymar con una influencer. Il caso è poi scoppiato e l’ormai ex ragazza è venuta a scoprirlo.