Fiorentina-Ferencvaros, Italiano in conferenza stampa: canale, orario e streaming

Alle 14:00 l’allenatore viola Vincenzo Italiano e un calciatore interverranno in conferenza stampa alla vigilia del match Fiorentina-Ferencvaros, valido per la seconda giornata di Conference League. Dopo il pareggio esterno contro il Genk, Beltran e compagni cercano i tre punti al Franchi. Tante le curiosità sulla gara, a partire dalla formazione e sul possibile turn over. Alle ore 14:00, presso il Media Center del Viola Park, Italiano scioglierà alcuni dubbi. Alle ore 16:30, presso la sala stampa dello Stadio Franchi, invece incontreranno i giornalisti l’allenatore dei magiari, Mister Dejan Stankovic, ed un calciatore. La conferenza stampa di Vincenzo Italiano sarà trasmessa sul sito ufficiale della Fiorentina e sul canale Youtube del club viola.

