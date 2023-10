Olympiakos-Lecce oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Youth League 2023/2024

Olympiakos-Lecce sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la prima giornata della Youth League 2023/2024. Giornata storica per i colori giallorossi che segna per la prima volta nella storia l’esordio dei salentini in Youth League. Difronte la squadra greca che vorrà certamente rovinare la festa alla compagine ospite. Il match, in programma mercoledì 4 ottobre alle 16, verrà trasmessa dal sito della Uefa. Sportfac.it offrirà la diretta testuale del match.

