LIVE – Fiorentina-Ferencvaros, Italiano in conferenza stampa (DIRETTA)

Alle 14:00 l’allenatore viola Vincenzo Italiano parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match della prima giornata di Conference League, Fiorentina-Ferencvaros. C’è voglia di ottenere la prima vittoria nella fase a gironi per Bonaventura e compagni. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dall’inizio dell’evento al Media Center del Viola Park.

DOVE VEDERE LA CONFERENZA