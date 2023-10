Roma-Slavia Praga oggi in tv: canale, orario e streaming Europa League 2023/2024

Tutto pronto per Roma-Slavia Praga, match della terza giornata della fase a gironi di Europa League 2023/2024. Fischio d’inizio alle 21:00 di stasera, giovedì 26 ottobre, in quello che è uno scontro diretto per il primo posto del gruppo. All’Olimpico – interamente sold out – va in scena una sfida dal sapore amarcord, a ventisette anni di distanza dal match vinto da Vavra e compagni in Coppa Uefa. Oggi Mourinho (squalificato) chiede ai suoi una vittoria solida per prendersi il primato nel raggruppamento. La partita sarà trasmessa su Dazn e Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e al numero 252. Ma sarà disponibile anche la visione in chiaro su TV8, al canale numero 8 del digitale terrestre. Streaming anche su Sky Go e NOW.