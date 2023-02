Juventus, Chiesa racconta il suo infortunio: “Ho pianto, non sentivo più il ginocchio”

Federico Chiesa, nel documentario “Back on Track” prodotto da Amazon Prime Video, ha raccontato i dettagli dei primi momenti del suo infortunio, rottura del legamento crociato avvenuta nel corso del match tra Roma e Juventus del 9 gennaio 2022, problema fisico che lo ha tenuto lontano dal campo per quasi un anno.

“Stavo per calciare, Smalling commette fallo e sento una fitta pazzesca al ginocchio – queste le parole del numero 7 bianconero –. In un primo momento pensavo mi fossi strappato un tendine, poi ho sentito il ginocchio spegnersi. È entrato in campo il medico e gli ho detto che non mi sentivo più il ginocchio. Ci ho provato, ma ad ogni passo sentivo un brutto rumore. Al primo cambio di direzione ho sentito questo suono ancora più forte, come se il ginocchio uscisse dall’articolazione, e mi sono accasciato a terra. Ho iniziato a piangere appena il dottore mi ha praticato una sorta di mossa per vedere se il crociato tenesse o meno. Si è gelato e ha scosso la testa. Ho iniziato a disperarmi, a piangere, non servono neanche le parole in quei momenti“.

Qualche piccolo intoppo anche nel suo rapporto con la fidanzata Lucia: “Io volevo vederla, ma mi ero rotto il crociato e ho dovuto convincerla a venire a trovarmi, pensava che io fingessi il dolore. Preferiva ci vedessimo fuori, ma io le spiegavo che non potevo. Poi si è convinta e ci siamo incontrati a casa mia: lì ha capito che non potevo muovermi dal divano”.