Fiorentina-Braga in tv: data, orario e diretta streaming ritorno playoff Conference League 2022/2023

Fiorentina-Braga sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming del match valido per il ritorno dei playoff di Conference League 2022/2023. I viola vogliono il passaggio del turno agli ottavi di finale della terza coppa europea, i portoghesi però vengono al Franchi per non fare alcuno sconto. Chi avrà la meglio? Appuntamento fissato alle ore 21 di giovedì 23 febbraio, diretta tv su Sky Sport Football, streaming su Sky Go e su Dazn.