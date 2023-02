Regolamento ritorno Roma-Salisburgo: cosa succede se finisce con un gol di scarto

La Roma, reduce dalla sconfitta per 1-0 subita alla Red Bull Arena nella gara di andata, deve cercare di ribaltare l’esito della contesa nel match contro il Salisburgo valevole per il ritorno degli spareggi di Europa League 2022/2023. I giallorossi guidati da Josè Mourinho, però, per qualificarsi agli ottavi di finale hanno bisogno di vincere con più di un gol di scarto, poiché un successo di misura (con qualsiasi punteggio) porterebbe la partita ai tempi supplementari ed, eventualmente, ai calci di rigore. Tutto questo perché non c’è più la regola del gol in trasferta che vale doppio. Un pareggio ovviamente non basterebbe ai capitolini e consentirebbe agli austriaci di avanzare al prossimo turno, così come accadrebbe con un’altra loro affermazione.