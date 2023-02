Diffidati Fiorentina-Braga: viola a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale

I diffidati di Fiorentina-Braga, ecco chi sono i viola a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale di Conference League 2022/2023. La squadra di Italiano si troverà alla sfida casalinga arrivando dal fortissimo 0-4 fatto segnare in Portogallo, con la qualificazione praticamente raggiunta, ma con 90′ davanti a cui prestare la giusta attenzione. Ma chi sono i viola diffidati? Soltano uno: Jonathan Ikoné. Sarà invece squalificato Lorenzo Venuti, ammonito nella scorsa gara in cui era diffidato. Tornerà quindi, eventualmente, agli ottavi di finale.