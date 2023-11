Finlandia-Australia in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Coppa Davis 2023

La Finlandia se la vedrà contro l’Australia nella prima semifinale della Coppa Davis 2023, in programma a Malaga dal 21 al 26 novembre. Gli australiani finalisti uscenti della competizione si sono ritrovati a soli quattro punti dall’eliminazione, quando Jiri Lehecka ha servito per il match e per chiudere sul 2-0 il tie in favore della Repubblica Ceca. E invece, tre set dopo, ecco che in semifinale ci arriva la selezione guidata da Lleyton Hewitt, con un De Minaur mai domo e un doppio affidabilissimo con Ebden e Purcell. E ora gli Aussies sono favoritissimi in semi contro la sorprendente squadra scandinava, in particolar modo se Ruusuvuori non dovesse riuscire a recuperare dopo il forfait nei quarti di finale.

L’incontro tra Finlandia e Australia è in programma venerdì 24 novembre a partire dalle ore 16:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora le Finals della Coppa Davis 2023 mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). L’evento potrà essere seguito quotidianamente anche sulla Rai, che seguirà le sfide attraverso i suoi canali Rai Sport e Rai Due, oltre che in streaming gratuito su RaiPlay. Sarà inoltre possibile seguire le Finals di Coppa Davis in streaming mediante le piattaforme Sky Go (se abbonati Sky), NOW (previo abbonamento) e SuperTennix (tramite abbonamento o gratis se tesserati FITP). L’emittente Supertennis potrà proporre, invece, solo differite degli incontri. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il confronto, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.