MotoGP, Bagnaia: “Marcatura stretta di Martin? Pensi a fare il suo”

“La marcatura stretta di Martin? Peso che debba fare il suo, lui deve vincere tutte e due le gare, meglio che pensi al suo”. A dirlo a Sky Sport è Pecco Bagnaia, dopo il mancato accesso diretto in Q2 a Valencia, round decisivo della stagione, a proposito del finale di pre-qualifiche ricco di tensioni tra i due sfidanti per il titolo. “Siamo un po’ lontani con il feeling, con le gomme nuove non sono riuscito a performare. Durante la sessione è sempre difficile individuare i dati e agire e non riusciamo sempre a mettere a posto quello che non va il venerdì, in tre curve perdo mezzo secondo, è dunque facile individuare ciò che succede. Abbiamo analizzato la situazione, su questo siamo tranquilli. Ci sono tanti piloti forti della Ducati che vanno veloce, abbiamo il margine per migliorare”, ha concluso nella sua analisi.