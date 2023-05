Finale Europa League 2022/2023, Siviglia-Roma stasera in tv: canale, orario, streaming

Alle 21:00 di stasera, mercoledì 31 maggio, la Roma sfiderà il Siviglia in finale di Europa League 2022/2023. Alla Puskas Arena di Budapest va in scena la sfida valida per un trofeo: il Siviglia, la squadra che più di tutte ha vinto la competizione, contro la Roma di Josè Mourinho con quest’ultimo che cerca il sesto titolo Uefa. La partita potrà essere seguita su Sky, Dazn e Rai 1, oltre che in streaming sulle piattaforme Sky Go, Now e Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.