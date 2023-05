Regolamento ritorno secondo turno nazionale playoff Serie C 2023: come funziona in caso di parità

Il regolamento del ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C 2023: ecco come funziona in caso di parità. Dopo l’andata, tornano in campo per il secondo dei due atti le magnifiche otto rimaste in corsa per la promozione in Serie B. Per quanto riguarda il regolamento, le teste di serie, vale a dire le squadre che giocano in casa al ritorno, hanno anche il grande vantaggio di potersi qualificare in caso di parità di gol segnati tra andata e ritorno dalle due squadre, dunque non sono previsti i tempi supplementari o i rigori.