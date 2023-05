Roma-Siviglia in chiaro in TV: canale, orario e diretta streaming finale Europa League 2022/2023

Domani, mercoledì 31 maggio alle ore 21:00, andrà in scena Roma-Siviglia, finale di Europa League 2022/2023. Sarà una gara importantissima e che metterà in palio il secondo trofeo europeo stagionale in ordine d’importanza, che potrebbe dare alle due squadre grande visibilità e un grande introito economico, oltre che la gloria della vittoria del titolo. Il Siviglia ha grande esperienza in questa competizione, vinta per l’ultima volta nel 2020, ma la Roma non è da mano ultimamente a livello europeo, avendo sollevato la Conference League solo dodici mesi fa. In palio, anche un posto alla prossima Champions League, dal momento che entrambe le compagini non sono riuscite ad ottenere la qualificazione attraversaro i rispettivi campionati nazionali. La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai 1, in pay TV su Sky Sport Uno e in straming su Dazn, NOW e su Sky Go.