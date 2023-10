Fermana-Ancona oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Fermana-Ancona, match valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa si trovano tristemente all’ultimo posto in classifica con soli sei punti ed hanno assolutamente bisogno di tornare al successo davanti ai loro tifosi. La squadra ospite, dal suo canto, spera di portare a casa una bella vittoria ed aggiudicarsi un derby marchigiano molto sentito nella Regione. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 29 ottobre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA