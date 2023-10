Virtus Francavilla-Taranto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Virtus Francavilla-Taranto, match valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Il Taranto di Eziolino Capuano ha il chiodo fisso dei playoff obiettivo di stagione dell’allenatore e del tecnico. La trasferta contro il Francavilla è insidiosa, soprattutto perché la squadra di casa insegue dei punti preziosi per stare lontana dalla zona rosa di classifica. Si parte alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW.

SEGUI LA DIRETTA