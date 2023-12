Brighton-Marsiglia oggi in tv: canale, orario e streaming Europa League 2023/2024

Alle 21:00 di oggi, giovedì 14 dicembre il Brighton ospita il Marsiglia nell’ultima giornata del gruppo B di Europa League 2023/2024. Undici punti per la squadra di Gattuso, uno in più di quella di De Zerbi. Entrambi sono certi di passare il turno, ma bisogna definire l’ordine e di conseguenza stabilire chi dovrà passare per il doppio playoff di febbraio. Il Marsiglia andrà agli ottavi da vincitrice del girone se evita la sconfitta. Per De Zerbi quindi un solo risultato a disposizione tra le mura amiche. La partita sarà trasmessa su Sky e Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti e gli approfondimenti del match, con le dichiarazioni dei due allenatori italiani nel post gara.