Lecco-Pro Vercelli oggi in tv: canale, orario e streaming Serie C 2022/2023

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Lecco-Pro Vercelli, in programma alle 17:30 di oggi, sabato 22 aprile. L’ultima giornata della stagione regolare del girone A di Serie C offre i primi verdetti. Il Lecco vuole blindare il secondo posto playoff, mentre la Pro Vercelli, senza ambizioni di classifica, spera semplicemente di chiudere bene il campionato. La partita sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports (disponibile anche su Dazn), ma sarà anche possibile seguire la diretta gol su Sky Sport 252 e in streaming su NOW.

