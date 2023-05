Fenerbahce-Olympiacos in tv: canale, orario e diretta streaming gara-3 playoff Eurolega 2022/2023 basket

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Fenerbahce-Olympiacos, sfida valida come gara-3 dei playoff dell’Eurolega 2022/2023 di basket. La formazione turca ha disputato una gara-2 davvero notevole, riuscendo a ostacolare in maniera efficace la fase offensiva dei grechi, arrivando a strappare la vittoria esterna, portando la serie sull’1-1. Ora ci si sposta nel caldissimo ambiente di Istanbul, per una doppia sfida che a questo punto risulterà decisiva per capire se la serie si completerà nelle quattro o cinque partite. La palla a due è fissata alle ore 19:45 di mercoledì 3 maggio, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Fenerbahce-Olympiacos di Eurolega.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, da inizio gennaio è possibile vedere una selezione di partite dell’Eurolega anche su Dazn, ma la partita in questione non rientra tra queste. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della partita, oltre a tutti i risultati e alla classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.