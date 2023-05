Atalanta-Spezia 3-2, Gasperini: “Riusciamo a complicarci le partite da soli”

“Mi aspettavo una partita così complicata, contro una squadra con un organico valido e che si trova impegnata nella lotta per la salvezza. Abbiamo sofferto in modo esagerato nel finale e ci abbiamo messo del nostro per complicarla dopo averla gestita per buona parte”. Così Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, commenta così il successo per 3-2 sullo Spezia nella trentatreesima giornata di Serie A. Una sfida che si è improvvisamente complicata dal nulla:“Riusciamo a riaprire le partite dal nulla, in un momento in cui stavamo giocando con fiducia e velocità. A volte prendiamo dei gol che ci complicano veramente la partita. Ci sono alcuni in condizione strepitosa, altri invece devono ancora recuperare una buona condizione”, ha proseguito il tecnico.

“Questa una squadra diversa rispetto agli scorsi anni, con meno qualità dal punto di vista tecnico. Quindi ha bisogno di essere al massimo della condizione per mascherare qualche difetto che abbiamo. Ci stiamo lavorando”, ha analizzato il tecnico. “Io dico che le squadre che giocano in Europa sono anche quelle che giocano meglio e nella miglior condizione. Da questo punto di vista credo sia un vantaggio. L’unico problema è nel caso di infortuni, allora sì, potrebbe essere svantaggioso”, ha concluso Gasperini.