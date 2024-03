Fenerbahce-Milano in tv: data, orario e diretta streaming semifinale ritorno Champions League femminile 2024 volley

Inizia il conto alla rovescia per Fenerbahce Opet Istanbul-Allianz Vero Volley Milano, gara di ritorno delle semifinali della Cev Champions League femminile 2023/2024 di volley. Dopo l’andata giocata in Italia, le ragazze di Marco Gaspari volano in Turchia per conquistare i punti che regalerebbero al club meneghino la prima storica finale nella massima competizione continentale per club. La compagine turca allenata dall’italiano Stefano Lavarini però non vuole certo sfigurare davanti al proprio pubblico e va a caccia del successo per centrare nuovamente l’atto conclusivo. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18:00 italiane di martedì 19 marzo al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul, in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la semifinale Fenerbahce-Milano della Cev Champions League 2023/2024 di volley femminile.

STREAMING E TV – La semifinale Fenerbahce-Milano della Cev Champions League femminile 2023/2024 sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati su DAZN e su Eurovolley.tv, la piattaforma ufficiale della CEV. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.