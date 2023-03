Cagliari-Genoa 0-0, Gilardino: “L’atteggiamento era la cosa principale”

Dopo il pareggio per 0-0 arrivata in casa del Cagliari, il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha commentato il risultato. Ecco le sue parole: “L’atteggiamento era la cosa principale e i ragazzi mi hanno risposto presente. È stata una partita equilibrata a tratti anche se abbiamo avuto le occasioni per vincerla, ma i ragazzi sono stati bravi a restare sempre in gara e portiamo a casa un punto prezioso. I ragazzi mi stanno sorprendendo, lo dico da tanto tempo, per la loro volontà e attitudine e per aver capito quello che chiedo. Probabilmente sono riuscito anche io a entrare subito nella loro testa per ottenere fin dall’inizio questi risultati importanti”.