F1 test Bahrain 2023, seconda giornata oggi in tv: canale, orario e diretta streaming day 2

La seconda giornata dei test di F1 in Bahrain 2023 sarà visibile oggi in tv: di seguito ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del day 2 sul circuito di Sakhir. Si torna in pista per la seconda giornata di test, dopo l’assaggio del giovedì ancora una volta Sainz e Leclerc in quest’ordine tra sessione mattutina e pomeridiana, mentre per la Red Bull tocca anche a Perez oltre a Verstappen. Inizio alle ore 08 di venerdì 24 febbraio, chiusura alle ore 17.30 con una pausa dalle ore 12.15 alle ore 13.15. Diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, diretta streaming su Sky Go ma anche in chiaro sul canale Youtube di Sky Sport F1.

SEGUI LA DIRETTA

DAY 2 TEST F1 BAHRAIN

ore 08-12.15 Sessione mattutina

ore 13.15-17.30 Sessione pomeridiana