Golf, Hero Indian Open 2023: domina il tedesco Paul, Migliozzi non supera il taglio

Il dominatore assoluto dell’Hero Indian Open 2023 è Yannik Paul, che dopo il secondo giro ha addirittura cinque colpi di vantaggio sugli inseguitori. Nel torneo del DP World Tour di scena a Nuova Delhi, il tedesco è al comando della gara con un totale di 134 (-10), mentre al secondo posto troviamo Marcel Siem, Mikko Korhonen, Angad Cheema e Gudmundur Kristjansson con 139 (-5). Più indietro gli azzurri, lontani dalle posizioni di vertice: Edoardo Molinari è 46° con 147 (+3) e Francesco Laporta 56° con 148 (+4). Out al taglio invece Guido Migliozzi, 104° con 157 (+13). Il grande favorito per la vittoria in India è dunque Paul, a caccia del secondo successo dopo l’affermazione a Maiorca lo scorso anno.