F1, qualifiche GP Miami replica in chiaro: orari, programma e come seguirle

La Formula 1 vola negli Stati Uniti per disputare il Gran Premio di Miami. Il circuito cittadino che ruota attorno all’Hard Rock Stadium è palcoscenico del secondo fine settimana sprint della stagione. Il format, che ha fatto il suo debutto stagionale durante il Gran Premio di Cina, verrà riproposto per un totale di sei volte nel corso dell’anno e prevede una mini gara nella giornata del sabato. La gara sprint americana andrà in scena sabato 4 maggio, seguita dalle qualifiche che decideranno la griglia di partenza del Gran Premio domenicale. Il semaforo della pitlane si illuminerà di verde alle 22:00 italiane, con i clienti Sky che potranno accedere alla diretta della sessione. Poco più tardi andrà in scena anche la replica in chiaro, con Tv8 che inserisce le qualifiche nel proprio palinsesto a partire dalle 23:30. In alternativa, Sportface.it vi offrirà la diretta testuale della sessione, tenendovi aggiornati minuto per minuto.

