F1, gara sprint GP Miami oggi in tv in chiaro su Tv8: orari, programma e come seguirla in diretta

La Formula 1 arriva a Miami per disputare il sesto appuntamento del mondiale 2024. Il Circus lascia Shanghai e torna in pista dopo due settimane, pronto per il secondo appuntamento sprint della stagione. Anche questo fine settimana, proprio come in Cina, si correrà anche nella giornata di sabato, con team e piloti impegnati in una ‘mini gara’. La gara sprint andrà in scena nella giornata del 4 maggio e sarà visibile in diretta anche in chiaro. Il palinsesto di Tv8 prevede infatti la copertura live a partire dalle 17.55. In alternativa, Sportface.it vi offrità una diretta testuale, aggiornandovi giro dopo giro. I venti piloti più veloci del mondo si sfideranno per trovare la vittoria in terra americana, per poi tornare in pista alcune ore dopo in occasione delle qualifiche tradizionali.

