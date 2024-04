Formula 1, gara sprint GP Miami 2024: programma, date, orari e diretta tv

La Formula 1 si prepara a correre il sesto appuntamento del mondiale 2024. Il Circus lascia l’Asia per volare oltreoceano, destinazione Miami. La città statunitense ospita sul proprio circuito cittadino la Formula 1 dal 2022 e quest’anno sarà anche palcoscenico del format sprint. La prima gara sprint dell’anno è andata in scena sul circuito di Shanghai, in occasione del Gran Premio di Cina. Il paddock si prepara a completare l’intensa programmazione del weekend, che vede una sola sessione di prove libere, una qualifica sprint, la gara sprint, le qualifiche tradizionali e infine il Gran Premio della domenica.

La gara sprint andrà in scena nella giornata di sabato 4 maggio, con i semafori che si spegneranno alle 18:00 italiane. La mini corsa assegnerà la metà del punteggio rispetto alla gara domenicale, con la zona punti che si estenderà dalla prima all’ottava posizione. La sprint sarà visibile in diretta a tutti gli abbonati Sky, precisamente sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1. Inoltre, è prevista la copertura streaming sui canali di Sky Go e NOW. Nella stessa giornata, andrà poi in scena la sessione di qualifiche tradizionale, per decidere lo schieramento della domenica.