F1, qualifiche GP Canada 2023 replica in chiaro su TV8: orario e come vederle in tv

Le qualifiche del Gran Premio del Canada 2023 di F1 sulla pista di Montreal saranno visibili in chiaro su TV8, in differita e in replica. Dopo la settima qualifica che è stata trasmessa in chiaro in diretta essendo quello di Barcellona uno dei GP scelti da Sky per il passaggio su TV, si torna al consueto per questo ottavo appuntamento con la caccia alla pole, che in diretta si terrà alle ore 22 di sabato 17 giugno in virtù del fuso orario di sei ore. La replica sarà visibile su TV8 alle ore 23.30, dunque in lieve differita rispetto al live. Chi riuscirà a conquistare la pole? Sportface.it, in ogni caso, vi terrà aggiornati minuto per minuto con la diretta testuale in tempo reale. Ecco qui il riepilogo.

Sabato 17 giugno 2023

ore 22 Qualifiche su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno (differita in replica in chiaro su TV8 alle ore 23.30)