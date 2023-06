LIVE – Qualifiche F1 GP Canada 2023: risultati, pole e griglia di partenza (DIRETTA)

Ci siamo, sta per scattare l’ottava sessione di qualifiche del Mondiale, vale a dire quella che prenderà il via nel GP del Canada 2023 a Montreal di Formula 1: ecco la diretta scritta dell’ottavo appuntamento con la caccia alla pole. Attesa a mille per capire quale sarà la griglia di partenza della gara di domenica e quale sarà la griglia di partenza completa. Il format è il consueto: Q1 da diciotto minuti in apertura, poi il Q2 da quindici minuti, infine il Q3 da dodici minuti che stabilirà la pole position e le prime cinque file della griglia di partenza di questa ottava gara stagionale sulla pista Nordamericana. Le qualifiche prenderanno il via alle ore 22 di sabato 17 giugno, di seguito ecco la nostra diretta scritta in tempo reale.

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

QUALIFICHE OGGI IN TV

PER AGGIORNARE LA DIRETTA FARE REFRESH O PREMERE F5

Q2 – Attenzione che pare stia arrivando la pioggia.

Q2 – Albon 1:19.471 con la slick, primo posto.

Q2 – Russell miglior tempo.

Q2 – Verstappen ai box per montare la gomma rossa!

Q2 – Lungo senza conseguenze per Stroll. Verstappen firma un 1:20.135, Perez otto decimi più lento.

Q2 – Albon è con la gomma soft.

Q2 – Se tra qualche minuto dovesse arrivare la pioggia, allora sarebbe opportuno fare ora un primo tempo utile.

Q2 – Parte il Q2. Pista che continua ad asciugarsi ma tra dieci minuti è prevista di nuovo pioggia.

Q1 – ELIMINATI: Tsunoda, Gasly, de Vries, Sargeant, Zhou.

Q1 – Verstappen all’ultimo tentativo si riprende il miglior tempo: 1:20.851

Q1 – Bandiera a scacchi! Ultimo tentativo per tutti!

Q1 – Stroll si toglie dai guai piazzando la sua Aston Martin in ottava posizione.

Q1 – Miglior tempo di Alonso: 1:21.583

Q1 – Un minuto al termine. Tsunoda per il momento mette la sua AlphaTauri nelle 15.

Q1 – A rischio eliminzione: Stroll, Devries, Tsunoda, Sargeant, Zhou. Due minuti alla bandiera.

Q1 – In meno di due decimi ci sono Verstappen, Alonso, Leclerc ed Hamilton. Poi Norris e Sainz.

Q1 – Quattro minuti. Tutti continuano a migliorarsi. Per ora i big sono in top-10, non manca nessuno.

Q1 – Sei minuti alla bandiera. Per ora eliminati Sargeant, Russell, Zhou e DeVries.

Q1 – Leclerc sale in seconda posizione.

Q1 – Verstappen scende sotto il muro dell’1:22. Sei decimi meglio di Alonso.

Q1 – Alonso miglior tempo in 1:22.655. Dietro di lui Verstappen a un decimo. Poi Leclerc, Hamilton.

Q1 – Otto minuti al termine. Due lunghi di Perez e Leclerc senza conseguenze.

Q1 – Il primo giro cronometrato di Verstappen si chiude in 1:24.106.

Q1 – In alcune zone la pista è addirittura asciutta. Ovviamente per il momento tutti con le intermedie.

Q1 – Bandiera verde! Red Bull che escono per prime dalla pit-lane.

Q1 – Zhou è finalmente arrivato ai box. Le qualifiche riprenderanno tra tre minuti.

Q1 – Attenzione, Zhou riparte! Prova a raggiungere i box.

Q1 – Si ferma Zhou. Per ora bandiera rossa.

Q1 – Subito in difficoltà Zhou con la sua Alfa Romeo. Procede lentamente.

Q1 – Bandiera verde. Monoposto che vanno in pista. Per ora non piove.

21:50 – Come da previsioni, cielo molto nuvoloso e pioggia ad intermittenza in questo momento.

21:45 – Buonasera, amici di Sportface. Tra pochi minuti il via delle qualifiche del GP del Canada.