F1, pagelle qualifiche GP Canada 2023: masterclass di Verstappen, ennesimo disastro Leclerc e Ferrari

Le pagelle delle qualifiche del Gran Premio del Canada 2023, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Max Verstappen fornisce un’ennesima dimostrazione di quanto sia di gran lunga il migliore del circus. Perfetto in ogni singola mossa, va a prendersi la quinta pole position della stagione, la quinta consecutiva. Accanto a lui, decisamente a sorpresa, troviamo la Haas di Nico Hulkenberg, con i due veterani Alonso ed Hamilton che partiranno dalla seconda fila. Sainz non riesce a fare meglio dell’ottava piazza, mentre ancora più indietro troviamo Charles Leclerc e Sergio Perez, incredibilmente eliminati in un Q2 in cui è successo di tutto.

Max Verstappen – Voto 9: Non si è due volte campioni del Mondo per caso. Un maestro dentro e fuori dalla pista. Che sia il più veloce e con la macchina migliore non c’è dubbio, ma in una giornata in cui la pioggia e le scelte risultato essere a dir poco decisive, lui fa tutto nel modo giusto. Scende in pista quando deve, fa il tempo utile quando è obbligato a farlo. Lui è sempre avanti, gli altri si disperano.

Charles Leclerc – Voto 5: Il monegasco si lamenta in un team radio per le tempististe sbagliate al muretto durante il Q2, prima riferendosi al passaggio da intermedie a soft e poi il ritorno alle prime, con la pioggia che tornava a cadere. In linea generale torto non ce l’ha, ma le responsabilità in questo caso sono quantomeno da dividere in due. L’occasione per fare un tempo utile per andare in Q3 l’ha avuto ma ha sbagliato nell’ultima chicane, rovinando il giro e non potendo poi spingere anche in quello successivo. La sua qualifica l’ha persa lì e non ai box.

Nico Hulkenberg – Voto 8: Come si suol dire in questi casi, bravo e fortunato. L’arrivo della pioggia e l’errore di Piastri certamente lo aiutano ad agguantare la prima fila, ma il giro l’ha dovuto comunque mettere a segno con la sua Haas. Meritata prima fila.

Carlos Sainz – Voto 6: La sufficienza la merita perché nella bagarre del Q2 riesce a piazzare la sua monoposto nelle 10. Poi nel Q3 di fatto occasioni per migliorare il suo tempo, ma soprattutto rischia una penalizzazione a causa del solito impeding.

Sergio Perez – Voto 4: Settimana dopo settimana ci ritroviamo a parlare di scarso feeling con la macchina, ma la differenza rispetto al suo compagno di scuderia a volte è davvero troppo grande per essere vero. Di fatto è sempre nelle retrovie sin dal Q1, fa una fatica tremenda a mettere a segno buoni giri e alla fine è giustamente eliminato nel Q2.

Fernando Alonso – Voto 7: Veloce, saggio e lui, invece, un po’ sfortunato, quest’oggi. Perché la bandiera rossa dovuta all’incidente di Piastri arriva pochi secondi prima che lui potesse arrivare sul traguardo e terminare un giro che l’avrebbe quasi sicuramente portato in prima fila. Ma la sua ottima stagione continua.