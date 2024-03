F1, prove libere GP Giappone 2024: programma, date, orari e diretta tv

La Formula 1 atterra in Giappone, a Suzuka, per il quarto appuntamento del mondiale 2024. Il grande Circus anticipa di alcuni mesi la tappa nipponica, solitamente in programma per il mese di novembre. La motivazione è legata ai monsoni, che la Formula 1 sta tentando di evitare dopo le diverse problematiche create dal meteo negli ultimi anni. Il fine settimana vedrà in azione l’eroe di casa Yuki Tsunoda, giapponese classe 2000 della Visa CashApp Racing Bulls. Le aspettative su questo weekend di gara sono molte, con la Ferrari che viene da una doppietta firmata in Australia e Red Bull che è chiamata a rispondere dopo il DNF di Max Verstappen a Melbourne.

Si scenderà in pista per la prima volta nella giornata di venerdì 5 aprile con la sessione di prove libere 1 in programma a partire dalle 04:30 italiane fino alle 05:30. Successivamente, inizierà alle 08:00 la seconda finestra di prove libere, previste fino alle 08:00. Infine, si tornerà in pista sabato 6 aprile dalle 04:30 alle 05:30 per la terza e ultima sessione. Tutte e tre le FP saranno disponibili in diretta su Sky Sport F1 e in streaming sulle piattaforme di NOW e Sky Go.