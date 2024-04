Highlights e gol Liverpool-Sheffield United 3-1: Premier League 2023/2024 (VIDEO)

Il video dei gol e degli highlights di Liverpool-Sheffield United, match valevole per la trentunesima giornata della Premier League 2023/2024. Ad Anfield Road i ragazzi di Jurgen Klopp partono forte subito alla ricerca del gol del vantaggio e il gol arriva nella maniera più incredibile possibile: rinvio di Grbic che colpisce Nunez, la palla finisce in porta ed è 1-0. I Reds hanno le occasioni per chiudere i conti, ma lo Sheffield non disdegna e a fine primo tempo va vicino al gol del pareggio. Gol dell’1-1 che arriva al 58′ con un autogol di Bradley. I padroni di casa si riversano in avanti per segnare il gol del vantaggio che vorrebbe dire primo posto in classifica: ci pensa MacAllister con una vera e propria prodezza a togliere le ragnatele dall’incrocio dei pali e a far impazzire totalmente il pubblico. Nel finale c’è spazio anche per il definitivo 3-1 di Gakpo: Klopp è ancora davanti a tutti.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS