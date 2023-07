Germania-Marocco in tv: data, orario, canale e diretta streaming Mondiali femminili 2023

di Valerio Carriero 15

La Germania sfida il Marocco nel primo match valevole per il gruppo H dei Mondiali femminili 2023. Al Melbourne Rectangular Stadium, in Australia, il match andrà in scena lunedì 24 luglio con calcio d’inizio alle 10.30 italiane. Nettamente favorite le tedesche, a caccia dei tre punti nel loro primo impegno: sarà possibile seguire la partita in diretta streaming sulla piattaforma Fifa+.